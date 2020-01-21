أيوفي يقترب من العودة إلى الأرجنتين

المصدر: الامارات اليوم

اقترب اللاعب الإكوادوري جيمي أيوفي من الانتقال إلى نادي غودي كروز الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الحالية، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإكوادورية.

وأوضحت صحيفة «إكسترا» أن أيوفي بات قريباً من العودة إلى صفوف غودي كروز الذي لعب في صفوفه في الفترة من 2014 إلى 2016، لافتة إلى أن المردود الجيد الذي قدمه اللاعب الإكوادوري خلال هذه الفترة بإحرازه 26 هدفاً في 54 مباراة يجعل انضمامه إلى الفريق الأرجنتيني أمراً سهلاً.

وأشارت إلى أن أيوفي نشر على حسابه الشخصي في «إنستغرام» صورة له مرتدياً قميص النادي الأرجنتيني، وعلق عليها قائلاً: «دعني أحلم».

يذكر أن جيمي أيوفي انضم إلى شباب الأهلي في الموسم الماضي قادماً من بكين رينهي الصيني، إذ لم يقدم المردود المتوقع منه مع «فرسان دبي»، ليتم رفع اسمه من قائمة الفريق خلال الموسم الحالي، بينما استمر عقده مع النادي، حيث من المنتظر أن يتم فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.