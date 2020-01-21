لجنة الاستئناف تطلع على المدة الزمنية لانتخابات الكرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات اجتماعها الثاني، أمس، في مقر اتحاد الكرة بدبي، برئاسة المستشار مايد المراشدة، وبحضور طارق آل صالح نائب رئيس اللجنة، وسالم الحمادي عضو اللجنة، والأمين العام لاتحاد الكرة محمد الظاهري، وشادي مدحت من الإدارة القانونية في اتحاد الكرة.

وقال المستشار المراشدة إن اللجنة اطلعت على المدة الزمنية للعملية الانتخابية التي تم تحديدها من قبل لجنة الانتخابات بالتشاور مع لجنة الاستئناف، كما تم الاطلاع على استمارات الترشيح، واستمارات فحص المرشحين.

وأضاف أن اللجنة اطلعت على طريقة استقبال الطعون عبر الأمانة العامة والفترات القانونية المحددة للبت بها.