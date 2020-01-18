المصدر: الامارات اليوم

خليل

كشفت مصادر في نادي شباب الأهلي، أن أحمد خليل خرج من التشكيلة الأساسية لفريقه خلال مباراة نهائي كأس الخليج العربي أمس أمام النصر، بعد أن اشتكى اللاعب من شد عضلي حال دون جاهزيته الطبية لخوض اللقاء.

كينو

ذكر موقع «كليكر برازيل» الإعلامي، أن نادي غريميو البرازيلي أبدى رغبته الجادة في التعاقد مع مهاجم فريق الجزيرة، البرازيلي كينو، وأنه مستعد للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تدريب

فوجئ الحضور في استاد نادي الوصل، مساء أول من أمس، بإيقاف مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، التدريب الأخير للفريق قبل نهائي كأس الخليج العربي الذي جرى أمس، وتوجهه إلى نادي النصر لتكملة التدريب.