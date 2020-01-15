فرانشيكو: الإجهاد البدني يهدد المنتخب في «آسيوية اليد»

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، الإسباني فرانشيكو خافيير أزانزا، جهوزية المنتخب للبطولة الآسيوية التي تنطلق غداً في الكويت وتستمر حتى 27 الجاري، والمؤهلة إلى كاس العالم مصر 2021، إلا أنه أبدى في الوقت ذاته خشيته من جدول المباريات الذي قد يضع لاعبي الأبيض تحت خطر التأثر بعاملي الإجهاد البدني والإصابات.

وأوضح المدرب الإسباني في تصريحات صحافية قبيل مغادرة بعثة المنتخب إلى الكويت، أن: «خوض ثلاث مباريات متتالية في دوري المجموعات، قد يجهد اللاعبين، خصوصاً أن المنتخب سيدشن مشواره بلقاء منتخب هونغ كونغ، قبل أن يواجه خصمين قويين في اليومين الثاني والثالث بحجم منتخبي العراق والكويت الساعيين للمنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة الرابعة المؤهلة للدور الربع نهائي».

وأشار أزانزا إلى أن التجربة الودية الأخيرة للأبيض، التي جمعته أول من أمس في دبي مع نظيره الأسترالي، وانتهت بفوزٍ عريض للمنتخب بواقع «33-17»، تعزز الشعور لدى الجهاز الفني للاطمئنان على المستوى الفني. وقال: «حرصنا خلال لقاء أستراليا على اختبار العديد من الجمل التكتيكية، خصوصاً أن مستوى منتخب أستراليا يوازي من حيث القوة منتخب هونغ كونغ الذي سنواجهه في اليوم الافتتاحي، إذ مثلت تجربة أستراليا ودية إضافية، جاءت مكملة لخمس تجارب أخرى خاضها المنتخب خلال معسكره الخارجي الذي أقيم بين شهري ديسمبر الماضي ويناير الجاري في كل من بولندا وإسبانيا». وأضاف: «الحالة الذهنية جيدة للاعبين، في ظل الحافز القوي للوجود ضمن قائمة الأربعة الكبار المنافسين على لقب البطولة الآسيوية، وضمان انتزاع التأهل إلى كأس العالم، إلا أن المهمة لن تكون سهلة، وعلينا الحفاظ على عامل التركيز الذهني، وأخذ كل مباراة نخوضها على حدة، كوننا نلعب في مجموعة حديدية ننافس على إحدى بطاقتها المؤهلة للدور الثاني». وعن الطموحات، قال: «نتطلع لتحقيق نتيجة أفضل من النسخة الأخيرة التي حل فيها المنتخب بالمركز السابع».