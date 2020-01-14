المصدر: الامارات اليوم

نيغريدو

نشرت صحيفة آس الإسبانية مقابلة مع لاعب النصر، الإسباني ألفارو نيغريدو، أكد خلالها أن «العميد» سيقاتل على تحقيق جميع الألقاب في الموسم الحالي، بعدما بدأ الفريق الموسم بشكل سيئ، قبل أن تتحسن النتائج، لافتاً إلى أن البداية ستكون في نهائي كأس الخليج العربي أمام شباب الأهلي.

تغطية

شهدت أحداث الجمعيتين العموميتين لاتحاد كرة القدم ورابطة كرة القدم الإماراتية تغطية غير مسبوقة من وسائل الإعلام المحلية المختلفة، خصوصاً من جانب ممثلي القنوات الرياضية الذين تواجدوا بكثافة منذ وقت مبكر، وقامت بعض القنوات بعمل استديوهات تحليل وبث مباشر.

خورفكان

علمت «الإمارات اليوم» أن شركة خورفكان لكرة القدم ولاعب الفريق الأول عادل جمال توصلا الى اتفاق يقضي بإلغاء العقد المبرم بين الطرفين بالتراضي، تمهيداً لانضمام اللاعب لفريق آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.