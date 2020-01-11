المصدر: الامارات اليوم

ترقب

يترقب المهتمون بلعبة الشطرنج قرار الهيئة العامة للرياضة بشأن مستقبل الاتحاد في الأشهر السبعة المتبقية في ولايته، بعدما تردد في الساعات الماضية أن هناك احتمالاً بحل الاتحاد، بعد الاستقالة التي تقدم بها أربعة من أعضائه، وتشكيل لجنة مؤقته، فيما يؤكد مسؤولو الاتحاد أنه لم يتم إخطارهم بنية الحل.

زيارات

يحرص عدد من نجوم عجمان على القيام بزيارات منتظمة لقطاع الناشئين وأكاديمية كرة القدم في النادي، لمقابلة اللاعبين الصغار، وقضاء فترات من التدريب معهم، لتحفيزهم على التألق. وكانت آخر الزيارات للاعب الوسط عبدالله مال الله، الذي حرص على التقاط صور سيلفي مع نجوم المستقبل لـ«البرتقالي».

غوميز

انتقد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي أداء مهاجم الشارقة، لاعب الرأس الأخضر، ريكادو غوميز، مع الفريق في الفترة الأخيرة، لافتين إلى أن اللاعب يتمتع بإمكانات فنية عالية، وأنه مطالب بصنع الفارق في صفوف الفريق خلال المباريات المقبلة، خصوصاً في أعقاب غياب زميله إيغور بسبب الإصابة.