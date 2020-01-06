عائشة القاسمي: «دولية الشارقة للشطرنج» طوّرت قدرات اللاعبات المواطنات

المصدر: سيد مصطفى■الشارقة

أكدت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أن بطولة الشارقة الدولية للفتيات في الشطرنج لعبت دوراً مهماً في تطوير قدرات اللاعبات المواطنات، جرّاء ما وفرته لهنّ من احتكاك مع بطلات كبار من المصنفات دولياً، ومن مختلف الجنسيات حول العالم.

وكانت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، قد أعطت شارة انطلاق النسخة العاشرة من بطولة الشارقة الدولية للفتيات، التي يشارك فيها 150 لاعبة من 35 دولة، وتبلغ جوائزها المالية 70 ألف درهم.

حضر الافتتاح الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة للشطرنج، وعضو المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، شريفة موسي، ورئيس اتحاد الشطرنج، الدكتور سرحان المعيني، وأمين عام الاتحادين العربي والإماراتي للشطرنج، حسين الشامسي، ورئيسة مجلس إدارة نادي فتيات الشارقة للشطرنج، نجلاء عبدالله.

وقالت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي: «إن استضافة بطولة بهذا الحجم ليس غريباً عن إمارة الشارقة التي تعدّ عاصمة الشطرنج في العالم، بفضل ما تحظى به اللعبة من دعم واهتمام من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إذ يؤمن سموّه بأن لعبة الأذكياء من الرياضات التي تُسهم في بناء شخصية الفتيات والشبان رياضياً وفكرياً، وتُسهم في بناء شخصيتهم على نحو مثالي».

وأضافت: «استمرارية إقامة بطولة الشارقة للفتيات للعام العاشر على التوالي، يؤكد أنها نجحت في أن تجد لنفسها مكاناً على خريطة الشطرنج في العالم، والدليل مشاركة كل هذا العدد الكبير من اللاعبات المصنفات عالمياً، ما أعطى للبطولة قوة كبيرة على صعيد التنافس، ومتابعة عالمية كبيرة للبطولة، ما يسهم كذلك في خدمة السياحة بالإمارة الباسمة».

وأكملت بقولها: «أسعدني اليوم مشاهدة كل هذا العدد الكبير من الفتيات المواطنات يشاركن في البطولة، إذ يُمثل عددهن ما يقرب نصف عدد اللاعبات المشاركات، وهو ما يعني أن اللعبة تطورت بصورة كبيرة من حيث عدد الممارسات، ويجب على لاعباتنا المثابرة والاستمرارية لنرى يوماً بطلة إماراتية تحمل لقب بطولة الشارقة الدولية، وغيرها من البطولات العالمية، لأننا على قناعة بأن الفتاة الإماراتية تملك من الذكاء والجدية ما يؤهلها لتبوؤ مكانة عالمية مرموقة في لعبة الأذكياء».

وأشادت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، بالدور الكبير الذي لعبه نادي فتيات الشارقة للشطرنج، برئاسة نجلاء الشامسي، في نشر اللعبة وتطوير رياضة المرأة، متمنية أن تواصل فتيات الإمارات الاقبال على تلك الرياضة، للإسهام في تحقيق إنجازات عالمية تليق بمكانة الدولة التي حققت رقماً مميزاً عالمياً في كل المجالات.

وأشارت عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة بقولها: «من الأشياء التي أسعدتني كذلك التغطية الإعلامية المميزة للبطولة، وهذا الاهتمام الإعلامي الكثيف بالحدث، الذي يساعد الفتيات على مواصلة ممارسة اللعبة، ويحفزهن على الاستمرارية والنجاح أيضاً».

من جانبها، رفعت نجلاء عبدالله الشامسي، في كلمة الافتتاح، أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى قرينته سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، للدعم اللامحدود لنادي فتيات الشارقة للشطرنج ولرياضة المرأة بشكل عام، ووقوف سموّهما خلف النجاح السنوي الذي تحققه بطولة الشارقة الدولية للفتيات.

انتصارات سهلة للكبار في الجولة الافتتاحية

شهدت الجولة الافتتاحية من بطولة الشارقة الدولية للفتيات انتصارات سهلة لكبار المصنفات، في مقدمتهن البولندية مونيكا سوشكو، المصنفة الأولى في البطولة التي فازت على الإيرانية نورالزهراء، وفوز الرومانية أرينا بولماغا، المصنفة الثانية على الإماراتية فاطمة سيف علي، كما تغلبت الأرمينية سونا إستريان، على فاطمة صالح، وفازت الإيطالية زمينا أولغا، على الفرنسية مارغاريت ماكدونالد، كما فازت وافية درويش، على آية الصباغ، وعائشة سيف العلي، على خولة مطر الشامسي.

جوائز بطولة الشارقة الدولية للفتيات تبلغ 70 ألف درهم.