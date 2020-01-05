محمد بن راشد يشهد فوز «إف 3» بكأس القدرة في سيح السلم

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، «كأس محمد بن راشد للقدرة» لمسافة 160 كيلومتراً، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بمشاركة 243 فارساً وفارسة من أكثر من 35 دولة.

وتابع سموّه فوز الفارس سالم سعيد العويسي بالمركز الأول، ممتطياً صهوة الجواد «كاستيلبار كورسير»، المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، لتحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي، إذ سجل العويسي زمناً قدره 6:24:00 ساعات، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون على صهوة الجواد «منتصر»، المملوك إلى «إسطبلات إم 7 للقدرة»، مسجلة زمناً قدره 6:24:15 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سعيد أحمد الحربي على صهوة الجواد «لونغرن ميكامي»، المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 6:25:19 ساعات.

وفي مراحل السباق، تصدّر الفارس أحمد علي سيف المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «أميليا»، المملوك إلى «إسطبلات سيح السلم للقدرة»، مسجلاً زمناً قدره 1:34:55 ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة موزة سليمان الصيعري على صهوة الجواد «ويدونغ»، المملوك إلى «إسطبلات الريح للقدرة»، مسجلة زمناً قدره 1:37:06 ساعة، وتبعها في المركز الثالث الفارس الهندي سيكندر علي خان على صهوة الجواد «دي غاليما»، المملوك إلى «إسطبلات ند الشبا»، مسجلاً زمناً قدره 1:37:11 ساعة.

وشهدت المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً تغييرات في الصدارة، بعدما تقدمت الفارسة فاطمة جاسم المري من المركز الرابع إلى الأول على صهوة الجواد «أولميا»، المملوك إلى «إسطبلات دباوي»، مسجلة زمناً قدره 3:02:09 ساعات، كما صعد الفارس محمد جاسم المهيري من المركز الخامس إلى الوصافة على صهوة الجواد «أرثر دو ميلاي»، المملوك إلى «إسطبلات دباوي»، مسجلاً زمناً قدره 3:02:20 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس حمدان أحمد المري متقدماً من المركز السادس على صهوة الجواد «شومان»، المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، مسجلاً زمناً قدره 3:02:24 ساعات.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 35 كيلومتراً بعدما تقدم الفارس حمدان أحمد المري من المركز الثالث إلى الصدارة، مسجلاً زمناً قدره 4:30:30 ساعات، بينما تراجعت متصدرة المرحلة الثانية الفارسة فاطمة جاسم المري، مسجلة زمناً قدره 4:30:31 ساعات، كما تراجع الفارس محمد جاسم المري من المركز الثــــــــاني إلى الثالث، مسجلاً زمناً قدره 4:30:40 ساعات. واستعادت الفارسة فاطمة الصدارة في المرحلة الرابعة لمسافة 32 كيلومتراً، بعدما سجلت زمناً قدره 5:51:42 ساعات، بينما تقدم الفارس سيف أحمد المزروعي من المركز الرابع إلى الصدارة على صهوة الجواد «سيام دو بارتاس»، المملوك إلى «إسطبلات إم أر إم»، مسجلاً زمناً قدره 5:52:00 ساعات، كما تقدم الفارس سعيد أحمد الشامسي من المركز الـ13 إلى الثالث على صهوة الجواد «ماهاب»، المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 5:52:20 ساعات.

• سالم العويسي بطلاً للسباق، والأرجنتينية مارتينا ثانية، وسعيد الحربي ثالثاً.

• أقيم السباق لمسافة 160 كيلومتراً، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.