36 محاضرة في برنامج «غرس» التربوي لمنتسبي الأندية الرياضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتواصل فعاليات الموسم الخامس من برنامج «غرس» التربوي الرائد، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي لمنتسبي الأندية الرياضية في إمارة دبي، بهدف تعزيز القيم السلوكية، ويقام هذا العام تحت شعار «غرس التسامح – نحو رياضي متسامح»، ويشهد البرنامج مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات وأولياء الأمور وسائقي الحافلات في أندية دبي.

وأعلن المجلس أنه نظم 36 محاضرة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية محاضرات عدة في أندية الوصل، والنصر، وشباب الأهلي، وحتا، ونادي دبي لأصحاب الهمم، وقدم المحاضرات كل من: محمد إسماعيل أحمد من الأرشيف الوطني، والدكتورة أماني كمال من جامعة زايد، وزهرة خليفة من وزارة التسامح، والرائد أرحمة الشامسي من القيادة العامة لشرطة دبي، واختصاصيين من مستشفى زليخة، وجمعية الإمارات، والهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة الإمارات.

وقالت مديرة البرنامج عائشة الجسمي: «أطلق مجلس دبي الرياضي برنامج غرس منذ 2014 في إطار خطته الاستراتيجية الساعية إلى خلق بيئة رياضية ذات قيم أخلاقية من خلال جعل أجواء الأندية في دبي آمنة وجاذبة للمواهب من الفتيان والفتيات».