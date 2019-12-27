المصدر: الامارات اليوم

حكم

طالب عدد من الرياضيين، على «تويتر»، سلطان عبدالرزاق بالعودة عن اعتزاله التحكيم، في ظل الوضع الجديد لاتحاد الكرة حالياً.

اتحاد

تفاقمت أزمة الاختلاف في وجهات النظر بين أعضاء مجلس إدارة لاتحاد لعبة فردية، ما بات يؤثر في عمل الاتحاد في ما تبقى من دورته الانتخابية التي تنتهي بعد عام.

مفاوضات

تردد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن نادي الشارقة دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم لاعبي شباب الأهلي، حسن إبراهيم ومحمد جمعة (بيليه).

هنريكي

كشفت صحيفة «توبي سبورتي» البرازيلية أن الوحدة يفاوض نادي بوتافوغو للتعاقد مع البرازيلي هنريكي، لافتة إلى أن النادي البرازيلي طلب الحصول على 1.6 مليون دولار للاستغناء عن لاعبه الشاب (19 عاماً).