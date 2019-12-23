مجلس دبي الرياضي يؤهل المدربين في الألعاب الجماعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مجلس دبي الرياضي النسخة الثالثة من «برنامج تأهيل المدربين الوطنيين في الألعاب الجماعية»، الذي ينظمه المجلس سنوياً منذ عام 2017، ويهدف إلى تطوير المدربين الوطنيين بأندية دبي، بالتعاون مع الاتحادات الدولية والمحلية الخاصة بكل رياضة.

ونظّم المجلس خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2019، الدورة التأهيلية للمستوى المتقدم في الكرة الطائرة، التي شارك فيها 25 مدرباً من أندية دبي، كما شارك فيها عدد من المدربين من مختلف أندية الدولة، وأقيمت الدورة بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة وتحت إشراف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وحاضر في الدورة الخبير الدولي د. شهاب الدين الريامي، وتضمن برنامج الدورة جانبين، نظري وتطبيقات عملية، وأقيم الجزء النظري من الدورة في نادي شباب الأهلي دبي، فيما أقيمت التطبيقات العملية في صالة صلاح الدين على مدار يومين، واختتمت الدورة بإجراء اختبار للمدربين المشاركين للحصول على شهادة اجتياز المستوى الثاني.

وقال مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي، علي عمر، في تصريح صحافي: «يتضمن البرنامج التأهيلي هذا العام تنظيم ثلاث دورات، الأولى لمدربي كرة السلة التي اختتمت الشهر الماضي، والثانية لمدربي الكرة الطائرة، وستعقبها دورة متقدمة لمدربي كرة اليد من 25 إلى 28 الجاري، وسيحاضر فيها خبير من الاتحاد الدولي لكرة اليد.