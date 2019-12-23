المصدر: الامارات اليوم

ريجيكامب

ذكرت صحيفة «ديجي سبورت» الرومانية أن مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، واجه فشلاً جديداً بخسارة «الإمبراطور» أمام الجزيرة بأربعة أهداف دون رد، لافتة إلى أن الوصل يعاني تحت قيادة ريجيكامب من التراجع إلى المركز الثامن في الدوري.

تهرّب

لاحظ مندوبو وسائل الإعلام خروج رئيس مجلس إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي، من الأبواب الخلفية للاستاد، للتهرب من إجراء أي مقابلات إعلامية، على العكس من المرات التي يخرج فيها فريقه فائزاً، إذ كان يبدي ترحيباً كبيراً بالحديث معهم.

تعاقد

علمت «الإمارات اليوم» إن أحد فرق الوسط في دوري الخليج العربي بدأ البحث عن مهاجمين، من أجل التعاقد معهم في الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد إخفاقات الفريق في الدور الأول، وخسارته العديد من المباريات، وظهور لاعبيه بمستوى متواضع.