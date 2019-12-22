نادال يقبض على النجمة الخامسة في «تنس مبادلة»

المصدر: جوني جبور - أبوظبي

ظفر المصنف الأول عالمياً، الإسباني رافائيل نادال، بلقبه الخامس في بطولة مبادلة العالمية للتنس، بفوزه على اليوناني، ستيفانوس تسيتسيباس المصنف السادس عالمياً، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة «6-7 و7-5 و7-6»، في المباراة النهائية التي جمعتهما، أمس، في ختام النسخة الـ12 من البطولة التي أقيمت على ملاعب مجمع التنس في مدينة زايد الرياضية.

واحتاج الإسباني نادال لثلاث ساعات و12 دقيقة لحسم لقبه الخامس في البطولة، ليصبح اللاعب الوحيد الذي يحقق هذا الإنجاز، بعد أن نجح في فض شراكته مع المصنف الثاني عالمياً، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل لقب نسخة العام الماضي وصاحب الألقاب الأربعة، خصوصاً أن النجمة الخامسة لنادال في بطولة مبادلة جاءت عقب فوزه في نسخ 2010، و2011، ويناير 2016، وديسمبر من العام ذاته 2016.

وعقب انتهاء المنافسات، توّج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، برفقة الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة الرئيس التنفيذي لشؤون المؤسسية والموارد البشرية، حميد الشمري، أبطال النسخة الـ12.

وتعد مواجهة أمس السابعة التي تجمع اللاعبين، منذ لقائهما للمرة الأولى في نهائي دورة برشلونة، ربيع العام الماضي، إذ يملك نادال الكفة الراجحة من حيث الانتصارات، بفوزه في خمس مناسبات، كان آخرها في نهائي الجولة الختامية لبطولات الماسترز في لندن، الشهر الماضي، حين فاز الإسباني بمجموعتين لمجموعة واحدة بواقع «6-7 و6-4 و7-5»، فيما يعود الانتصار الوحيد لليوناني تسيتسيباس إلى نصف نهائي بطولة مدريد صيف 2019، التي جاءت أيضاً بمجموعتين لمجموعة واحدة «6-7 و6-4 و6-3».

وجاء نهائي «تنس مبادلة 2019» على مستوى بطولات الغراند سلام الكبرى، في ظل مجموعة أولى فرض فيها التعادل نفسه، حتى الشوط التاسع الذي نجح فيه نادال بكسر إرسال منافسه تسيتسيباس، إلا أن اليوناني سرعان ما انتفض، وتمكن من كسر إرسال الإسباني في الشوط العاشر، ليواصل التعادل فرض نفسه حتى نهاية الشوط الـ12، ما دفع اللاعبين إلى خوض شوط كسر التعادل، الذي عرف من خلاله تسيتسيباس إنهاء المجموعة الأولى لمصلحته 7-6، في زمن بلغ ساعة وست دقائق.

وواصل السيناريو ذاته في المجموعة الثانية، عبر احتفاظ كل لاعب بنتيجة إرساله، حتى الشوط الـ12، حين نجح نادال في كسر إرسال منافسه وحسم المجموعة 7-5، في زمن بلغ 59 دقيقة، لتدخل المباراة في مجموعتها الثالثة والفاصلة، وسط تبادل اللاعبين كسر إرسال، قبل أن يسيطر التعادل بنتيجة 6-6، ليحتكم اللاعبان إلى شوط كسر التعادل، الذي عرف من خلاله نادال الفوز 7-3 وحسم المباراة واللقب.

ديوكوفيتش ينتزع المركز الثالث

أنهى حامل لقب نسخة العام الماضي المصنف الثاني على العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مشواره في تنس مبادلة 2019 باحتلال المركز الثالث، عقب تغلبه، أمس، على الروسي، كارين خاشانوف، المصنف 17 عالمياً، بواقع مجموعتين دون رد «7-5 و6-3»، في لقاء امتد لساعة وثماني دقائق.