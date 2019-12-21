المصدر: الامارات اليوم

إهداء

قام مهاجم شباب الأهلي أحمد خليل بإهداء هدفه في شباك خورفكان أمس، ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي إلى مدير شباب الأهلي خالد الكعبي، رداً على ما أثير عن قيامه بدفع الكعبي في مباراة الوصل، ليؤكد قوة العلاقة بينهما.

زهران

يرى مدافع فريق عجمان حسن زهران أن الأمور لاتزال في مصلحة عجمان، لأن الدوري في منتصف الموسم، وبإمكان البرتقالي تعويض النقاط الكثيرة التي ضاعت منه في الفترة السابقة، مستفيداً من المعنويات المرتفعة حالياً بعد التعادل مع الشارقة.

قمصان

أهدى معظم لاعبي فريق الظفرة الجماهير القمصان التي كانوا يرتدونها خلال المباراة التي فازوا فيها على فريق العين، وكان لافتاً تجاوب اللاعبين لطلب الجماهير، وحتى العيناوية منهم بمنحهم القمصان ابتهاجاً بالانتصار التاريخي.