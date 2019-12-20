المصدر: الامارات اليوم

تحذير

حذّر مسؤولون في أحد الأندية، لاعبهم المدافع من تكرار السهر لفترات طويلة خارج المنزل، بعد أن تلقى إداري الفريق رسالة عبر «واتس أب» بوجود اللاعب في أحد النوادي الليلية مع أصدقاء له من خارج الوسط الرياضي.

تزوير

أكّد عضو إدارة في أحد الأندية، أن بعض المعارضين للمجلس، روّجوا على «تويتر» خطابات مزوّرة تحمل توقيعاً لرئيس المجلس، بهدف نشر معلومات غير صحيحة عن تعاقدات النادي، مؤكداً أنه ستتم ملاحقة المخالفين قانونياً.

«الهيئة»

طالب مراقبون رئيس الهيئة العامة للرياضة، عبدالرحمن العويس، بإجراء تغييرات جذرية في الهيئة، لإعادة هيكلتها واختيار الشخص المناسب، حتى تؤدي دورها المنشود في الارتقاء بالرياضة، والاستفادة من الدعم الذي تحظى به من الدولة.

شفافية

وعد رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، غانم الهاجري، بالتعامل بكل وضوح وشفافية مع وسائل الإعلام المختلفة في المرحلة المقبلة، انطلاقاً من قناعتهم التامة في اللجنة بالدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في النهضة المنشودة لكرة الإمارات.