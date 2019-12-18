الشارقة يبحث فك شفرة عجمان.. والوصل يختبر صلابته أمام الجزيرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تشهد الجولة العاشرة من بطولة دوري الخليج العربي، التي تقام مبارياتها يومَي غدٍ وبعد غدٍ، مواجهات يصعب توقع نتيجتها، وتبرز مواجهة الشارقة المتصدر، مع عجمان الذي يمر بفترة صعبة، والطبيعي أن تكون نتيجة المباراة محسومة للملك، لكن الموسم الماضي كان عجمان هو الفريق الذي استعصى على الشارقة وتعادل معه ذهاباً وإياباً.

وهناك قمة أيضاً في هذه الجولة يحتضنها ملعب الوصل، إذ يستضيف «الإمبراطور» الجزيرة في مباراة تجمع بين فريقين الفارق بينهما خمس نقاط لمصلحة الجزيرة، والوصل رفض الخسارة في آخر خمس جولات وأجبر شباب الأهلي على التعادل في الجولة الماضية، أي إنه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزيرة الذي لا ينبغي أن يفقد نقاطاً أخرى هذا الموسم، حتى لا يبتعد كثيراً عن المتصدر الشارقة، إذ إن الفارق بينهما الآن ست نقاط.

مواجهة العين مع ضيفه الظفرة من المباريات الصعبة التي بها أفضلية على الورق لفريق العين، لكن نجاح الظفرة في تقديم نتائج إيجابية في الجولات الأخيرة يضع الزعيم أمام وضع صعب، وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية حتى لا يبتعد هو الآخر عن الصدارة، فالفارق بينه وبين شباب الأهلي نقطتان، والفارق بينه وبين الشارقة المتصدر خمس نقاط، وخلفه الجزيرة بفارق نقطة واحدة.

الوحدة سيكون ضيفاً ثقيلاً على اتحاد كلباء، وطبقاً لمستوى كلباء في الفترة الماضية وتحت قيادة مدربة الجديد، البرازيلي خورخي دا سيلفا، أصبح رقماً صعباً، خصوصاً أن صفوفه تضم مجموعة من اللاعبين المميزين، خصوصاً على مستوى الأجانب، وفي المقابل يعاني الوحدة تخبطاً كبيراً.

وستكون مواجهة الشقيقين، حتا وضيفه النصر، من المواجهات الصعبة بين مدربين صنعا الفارق مع فريقيهما، اليوناني كونتيس، والكرواتي كرونسلاف، والفريقان يقدمان موسماً رائعاً وكرة قدم جيدة، لكنهما خسرا مباراة الجولة الماضية، وكلاهما يبحث عن الفوز والنقاط الثلاث، فيما سيبحث شباب الأهلي عن العودة إلى الانتصارات من بوابة خورفكان متذيل الترتيب، أما الفجيرة فيبحث عن الفوز على أرضه أمام بني ياس.