المصدر: الامارات اليوم

خوسيه

ذكرت صحيفة «ستاديو» الإكوادورية، أن لاعب أولميدو الإكوادوري كيفين خوسيه مينا سيفسخ عقده مع ناديه، تمهيداً للانتقال إلى شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيرة إلى أن مينا تلقى عرضاً مغرياً للانتقال إلى دوري الخليج العربي.

استقالة

فوجئت الأوساط الرياضية بعدم تقديم عضو بمجلس إدارة اتحاد كرة القدم المستقيل لاستقالته بشكل رسمي، على الرغم من إعلانه من قبل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم استقالته بشكل رسمي.

اعتراض

اعترض رئيس شركة الشارقة لكرة القدم محسن مصبح، على إعلان الأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام أمام الجمعية العمومية، عن الاستقالة السابقة التي كان قد تقدم بها سعيد الطنيجي، كونها قديمة مر عليها أكثر من جمعية عمومية.