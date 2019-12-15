اجتماع عاجل للجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم اليوم

المصدر: منصور السندي-دبي

أعلن اتحاد كرة القدم أن اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم التي تم تشكيلها أمس، بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد لتسيير شؤون الاتحاد إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد، ستعقد أول اجتماع لها عند السادسة من مساء اليوم بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، علماً أن اللجنة ضمت في تشكيلها الجديد 10 أعضاء هم عبدالله الجنيبي نائباً لرئيس الاتحاد ورئيساً لرابطة المحترفين الإماراتية، وهشام الزرعوني وغانم الهاجري وحميد أحمد الطاير وعلي حمد البدواوي وأحمد بن درويش وخلفان بالهول وعيسى مير وأمل بوشلاخ وعائشة الطنيجي.

وينتظر أن تقوم اللجنة خلال اجتماعها بتوزيع المهام والمناصب الإدارية بين أعضائها تمهيداً لبدء مرحلة جديدة في كرة الإمارات، إذ يتوقع أن تبحث اللجنة في أول اجتماع ملفات عدة تخص مسار كرة الإمارات في مقدمتها مسألة إعداد المنتخبات الوطنية للمرحلة المقبلة، خصوصاً المنتخب الأول وحسم موضوع المدرب القادم بعد إقالة المدرب الهولندي مارفييك، وإمكانية تولي مدرب المنتخب الأولمبي البولندي ماسيج سكورزا تدريب المنتخب في الفترة المقبلة، فضلاً عن أن اللجنة ينتظر أن تبحث كذلك التحضير لعقد جمعية عمومية لتشكيل لجنتين؛ إحداهما للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة الجديدة للدورة الانتخابية 2020-2024، والأخرى للاستئناف على العملية الانتخابية المقبلة.

وجاء تشكيل اللجنة الانتقالية بعد استقالة مجلس الإدارة السابق برئاسة مروان بن غليطة، قبل انتهاء مدته القانونية المقررة في 2020.