المصدر: الامارات اليوم

زوران

نشر مدرب العين السابق، الكرواتي زوران ماميتش، على حسابه الشخصي في «تويتر» مقطع فيديو أثناء حصول العين على المركز الثاني في كأس العالم للأندية، مؤكداً أنها ذكرى لا يمكن نسيانها، حيث تفاعل معه عدد كبير من جمهور «الزعيم».

حسم

قطعت إدارة نادٍ في دوري الخليج العربي الشك باليقين، إزاء مصير الجهاز الفني، بعد النتائج السلبية، وأكدت بقاء المدرب في منصبه، بعد أن شهدت غرفة خلع الملابس أقاويل كثيرة في هذا الجانب من جانب اللاعبين.

تقارير

علمت «الإمارات اليوم» أن لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم تدرس إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها تطوير جهاز التحكيم، من بينها كتابة تقارير الحكام الخاصة بإدارة المباريات المحلية المختلفة إلكترونياً عبر أجهزة الهواتف الذكية.