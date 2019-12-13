المصدر: الامارات اليوم

كروز

ذكرت صحيفة «دي 10» الباراغوانية، أن أحد أندية دوري الخليج العربي عرض على مهاجم أولمبيا الباراغوياني حالياً، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبايرين ميونيخ الألماني، سابقاً، روكي سانتا كروز (38 عاماً)، الانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

تعليق

استغرب متابعون لدوري الخليج العربي في الجولة الماضية من انخفاض صوت معلق المباريات على قناة رياضية، بينما يكون صوت الجمهور مرتفعاً جداً، ما ظل يتسبب في حالة من التشويش.

خورفكان

خرج مشجعون لفريق خورفكان غاضبين من الملعب، بعد الهزيمة أمام الظفرة بثنائية نظيفة، وعزا بعضهم استمرار الهزائم في دوري الخليج العربي لضعف الاستعداد الصيفي، والتعاقد مع لاعبين بعضهم متوقف عن اللعب منذ ثلاث سنوات.

استفسار

اجتمع أحد مدربي أندية دوري الخليج العربي مع مهاجمه الأجنبي، للاستفسار عن عدم تسجيله في آخر أربع مباريات في الدوري، على الرغم من الحالة الفنية والبدنية التي يظهر بها في التدريبات، فكانت المفاجأة بإجابة اللاعب: «لا أحصل على التمريرات من زملائي خلال المباريات».