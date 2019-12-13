منتخب الغولف يواجه تونس والعراق والكويت عربياً

المصدر: جوني جبور - دبي

أوقعت قرعة البطولة العربية الـ39 للغولف، التي سحبت أول من أمس، في مدينة مراكش المغربية، المنتخب الوطني بالمجموعة الأولى مع منتخبات تونس والعراق والكويت، على أن يدشن لاعبو المنتخب اليوم أول أيام منافسات البطولة المقامة على ملاعب «إميلكس» حتى الـ16 من الشهر الجاري، وتشهد مشاركة 55 لاعباً يمثلون 13 منتخباً عربياً.

جاء ذلك خلال مؤتمر مراسم القرعة، الذي اتبع بحفل الافتتاح الرسمي للبطولة، وذلك بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، ونائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف مصطفى الزين، ورؤساء الاتحادات العربية للغولف، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي ورؤساء الوفود المشاركة.

ويمثل المنتخب في البطولة العربية الشقيقان عبدالله وحسن المشرخ، وداوود جفال، ولاعب منتخب الشباب راشد العمادي. وسينافس في الفردي والفرق.