24 مباراة في بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُقام اليوم 24 مباراة ضمن منافسات بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات، التي تستضيفها ملاعب فندق وسبا الحبتور جراند بالجميرا بمشاركة 80 لاعبة، وتشمل المباريات الفردي والزوجي ومنافسات كأس اللاعبات المحليات من مواطنات ومقيمات بفئاتهن الثماني.

ورغم هطول الأمطار في الساعات الماضية، إلا أن منافسات الأمس شهدت إقامة 16 مباراة استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، حيث بدأت تتحدد ملامح النهائيات سواء على صعيد الفردي أو الزوجي، خصوصاً أن المصنفات عالمياً يواصلن مشوارهن بقوة وبينهن المصنفة الأولى بالبطولة الفرنسية كريستينا، وهناك بعض اللاعبات الجديدات اللواتي تأهلن بجدارة في التصفيات التمهيدية التي سبقت البطولة.

وفي الزوجي تصبّ الترشيحات بقوة باتجاه الزوجي المصنف الأول بالبطولة المكون من الفرنسية ميلادينوفيتش والسويسرية ستيفاني فوجل، والزوجي المكون من الأوكرانية ديرا سينجور والروسية فيكتوريا، ويلاحقهما الزوجي الياباني المكون من ميو كاتو ونامي جاتا.

من جانبها، أكدت عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس روبيرتا جلفار، أن البطولة شجعت على انتشار التنس بين الإناث بمختلف الأعمار.