المصدر: الامارات اليوم

كونتيروس

أعلن نادي تيغوانا المكسيكي عن تعاقده مع المدرب الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، ليخوض تجربته الثانية بعد إقالته من تدريب الوصل في أكتوبر 2018، فيما كانت الأولى غير ناجحة مع يونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي.

مطالبة

طالب مراقبون برحيل مسؤول كبير في جهة رياضية مرموقة، بعد التطورات الأخيرة التي حدثت فيها، حتى تؤدي دورها على أكمل وجه، بعدما شهدت في الفترة الماضية تراجعاً في أدائها.

مؤتمر

طلب لاعب بأحد أندية دوري الخليج العربي من الصحافيين عدم توجيه أي أسئلة له خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة لفريقه، وأنه سيتحدث فقط بكلمات أعدها مسبقاً، معللاً السبب بأنه لا يجيد الحديث إلى وسائل الإعلام.