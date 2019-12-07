المصدر: الامارات اليوم

الاتحاد

انتقد مراقبون ما وصفوه بحالة الارتباك التي سادت اتحاد الكرة عقب الإعلان عن استقالة رئيس مجلس الإدارة مروان بن غليطة، مشيرين إلى أن مسؤولي الاتحاد شكلوا غياباً تاماً في عملية التواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح الصورة للرأي العام.

عرض

تقدّم أحد أندية دوري الخليج العربي بعرض لنادي روزاريو سنترال الأرجنتيني، للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو جيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب صحيفة «روزاريو بلس» الأرجنتينية، مشيرة إلى أن جيل لا يمانع خوض تجربة جديدة في الإمارات.

علاقة

لاحظ لاعبون في أحد أندية دوري الخليج العربي تغييراً واضحاً في معاملة المدرب الأجنبي معهم على العكس مما كانت عليه في بداية الموسم، إذ يؤكد اللاعبون أن المدرب أجبر على هذا التغيير لاستشعاره بأن أيامه مع الفريق أصبحت معدودة لتراجع النتائج.