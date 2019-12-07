طائرة «الإمارات A380» تفاجئ جمهور الرجبي في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفلت «طيران الإمارات» بمرور 50 عاماً على بدء بطولة سباعيات دبي للرجبي بطريقة مميّزة، حيث فاجأت جمهور البطولة بعبور إحدى طائراتها الإيرباص A380 أجواء استاد السيفنز مرتين على ارتفاع منخفض.

وأقلعت طائرة «الإمارات A380» من مطار دبي الدولي في الساعة 2:25 من بعد ظهر أمس الجمعة، واتجهت صوب استاد الرجبي، حيث عبرت أجواءه أول مرة على علو منخفض وبسرعة بطيئة، ثم استدارت وعبرتها مرة أخرى، ما أثار إعجاب جمهور المتفرجين. وقاد طائرة «الإمارات A380» القبطان عباس شعبان ومساعده الضابط أول محمد أحمد، وهما من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحمل طائرة الإمارات على جانبي هيكلها الخارجي ملصقاً خاصاً بمناسبة مرور 50 عاماً على بدء تنظيم بطولة دبي لسباعيات الرجبي، التي أصبحت حدثاً رياضياً واجتماعياً رئيساً على أجندة دبي السنوية. وفي عام 1987 بدأت «طيران الإمارات» رعاية هذه البطولة، التي أصبحت منذ عام 1999 إحدى دورات سلسلة بطولة العالم لسباعيات الرجبي، وحملت اسم «بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي».

وتستقطب البطولة ما يزيد على 100 ألف متفرج على مدى أيامها الثلاثة، ويقام خلالها أكثر من 900 مباراة في الرجبي وكرة الشبكة، وتحيي المغنية العالمية كايلي مينوغ حفل ختام البطولة مساء اليوم.

وتلعب «طيران الإمارات»، منذ ارتباطها بلعبة الرجبي في عام 1987، دوراً كبيراً في ترويج انتشار هذه الرياضة في الإمارات، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل اتحاد الإمارات للرجبي. وبالإضافة إلى جناحها الخاص للضيافة، وعلامتها التجارية البارزة في مختلف أرجاء استاد السيفنز، تقدم «طيران الإمارات» لعشاق لعبة الرجبي الصغار وعائلاتهم «منطقة أطفال (طيران الإمارات)»، حيث يزور «البطريق إرني» المنطقة يومياً بمرافقة مضيّفات «طيران الإمارات» لتوزيع الهدايا على الأطفال. وعاد فريق الأساطير «جوينينغ جاك Joining Jack»، حامل لقب بطولة قدامى اللاعبين، الذي ترعاه «طيران الإمارات»، إلى دبي هذا العام للدفاع عن لقبه. ويضم الفريق عدداً من أشهر الأسماء في عالم الرجبي، الذين يجمعون تبرعات لتمويل بحوث لإيجاد علاج لمرض ضمور العضلات. كما سيزور نجوم الفريق جناح «طيران الإمارات» للتحدث إلى ضيوف الجناح والإعلاميين.