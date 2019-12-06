«قمة آي سبورت كونيكت» تبحث العلاقة بين منظمي الفعاليات الرياضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مجلس دبي الرياضي إنه ناقش العلاقة بين المنظمين وشركات الأعمال والجمهور والإعلام خلال «قمة آي سبورت كونيكت دبي» التي عقدها أمس في قاعة أتريوم بحي دبي للتصميم، بمشاركة 150 شخصية رياضية.

وتضمنت القمة أربع جلسات، وثلاثة عروض تقديمية، استعرض خلالها مسؤولون تنفيذيون في قطاع الرياضة والترفيه بالعالم، من بينهم بريت جوسبر الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للرجبي، وكريستيان فولك مدير كرة القدم الإلكترونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، العديد من الفرص المستقبلية التي تتعلق بالقطاع الرياضي، كما تمت مناقشة مجموعة متنوعة من القضايا التي تؤثر في صناعة الرياضة في المنطقة. وتحدث كل من المدير التنفيذي لمكتب لاليغا في الشرق الأوسط ماتي فيتورا، ومدير التسويق في تويتر الشرق الأوسط كيندا إبراهيم، ومدير التسويق في إكستريم الإلكترونية علي روسل، في الجلسة الأولى التي حملت عنوان «التفاعل الجماهيري في قطاع الرياضة العالمي»، حيث ناقشوا أساليب وأدوات التسويق الصحيحة لأصحاب حقوق البث العالمية وشركائهم لجذب الجماهير، وتأثير ذلك على التوجه الجماهيري، وطرق قياس درجة تفاعل الجمهور حول العالم.