المصدر: الامارات اليوم

فاندرلي

ظهر لاعب النصر السابق، البرازيلي فاندرلي، على الساحة من جديد، بعدما نشر عدداً من أهدافه مع فريقه الحالي، وتفاعل معه عدد كبير من لاعبي الدوري، خصوصاً من نادي النصر.

دياز

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد الأندية أبدى رغبته في التعاقد مع الأرجنتيني دياز، الذي لم يتم قيده في قائمة شباب الأهلي في الموسم الجاري.

انتقاد

انتقد العديد من «المغردين» تساهل اتحاد الكرة في قيمة الغرامات التي تفرض على اللاعبين الذين يتخلفون عن المنتخب دون أسباب مقنعة، في مقابل صرف مكافآت مالية كبيرة لهم في حالات الفوز.

تقشف

قرر نادٍ في مقدمة الدوري اعتماد سياسة التقشف في الميزانية، بعد أن ألغى الضيافة الخاصة بوسائل الإعلام في المؤتمرات الصحافية في جميع البطولات.

العنبري

تمنى «مغردون» أن يقوم اتحاد الكرة بإسناد مهمة تدريب المنتخب للمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، في ظل نجاحاته مع الشارقة.