المصدر: الامارات اليوم

عمومية

من المنتظر أن يعقد اتحاد الكرة اجتماعاً خلال الأيام المقبلة، لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية، المقررة في الشهر المقبل، التي ستشهد تشكيل لجنتين للإشراف على انتخابات المجلس الجديد لـ2020 - 2024، ولجنة أخرى للاستئناف على هذه الانتخابات.

ليكو

انتقد لاعب دولي سابق في نادي العين، على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المدرب الكرواتي إيفان ليكو، لافتاً إلى أن المدير الفني لـ«الزعيم» ليس في مستوى نادي العين، مؤكداً أن الفريق تحت قيادته يقدم مستويات باهتة، على حد قوله.

انتقادات

وجه جمهور لعبة فردية انتقادات شديدة إلى عضو في مجلس إدارة اتحاد اللعبة، اعتاد على الدخول في مشادات لفظية مع عدد من الجماهير في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال النقاشات حول مستوى أداء الاتحاد وشؤون اللعبة.