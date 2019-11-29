المصدر: الامارات اليوم

تعويض

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الوصل يسعى للتعاقد مع لاعب في خط الوسط خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض غياب اللاعب الدولي علي سالمين حتى نهاية الموسم، بعد إجرائه عملية جراحية في الركبة.

رواتب

قال لاعب في أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم إن عدم الانتظام في تسلمه وزملائه الرواتب الشهرية ومكافآت الفوز من أبرز أسباب تواضع نتائج الفريق، متمنياً أن تتدارك إدارة النادي ذلك.

طموح

عزا إداري نادٍ في الدرجة الأولى عدم قدرة فريقه على المنافسة على الصعود لدوري الخليج العربي إلى استعانة النادي بأجانب ومدرب بإمكانات فنية متوسطة، الأمر الذي يجعل الفريق بلا طموح في البطولة، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى الموسم الماضي.

حارس

رجّحت مصادر عدم تجديد أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي عقد حارس مرماه، والبحث عن بديل له في أعقاب تراجع مستواه في الفترة الماضية، على الرغم من الإمكانات الفنية والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها.