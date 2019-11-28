احتفالية مميزة لنادي خورفكان للمعاقين باليوم الوطني

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظم نادي خورفكان للمعاقين، أمس، احتفالية خاصة باليوم الوطني الـ48، حضرها الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم، إلى جانب الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، وعدد من القيادات ومديري الدوائر بالمنطقة الشرقية، والأجهزة الإدارية والفنية، ولفيف من أولياء أمور اللاعبين والمنتسبين.

وتضمنت الفعاليات عدداً من الفقرات والأعمال التراثية المبهرة، ومختلف الفنون الشعبية التي كانت في استقبال الزوار للترحيب بهم في أجواء إماراتية أصيلة، كانت منها فقرة قدمتها فرقة دبا الحربية، كما تم تقديم فقرات شعرية للشاعر راشد الزيودي، والشاعر مظفر الحمادي، تلاها أوبريت همة وطن، الذي قدمته مجموعة من منتسبي نادي خورفكان للمعاقين، ورقصة إماراتية قامت بها طالبات مدرسة أمامة بنت أبي العاص، وفقرة السيرك، وفقرة لمركز الطفل بخورفكان، ومسابقة ثقافية، كما تم منح بعض الهدايا للحضور والمشاركين بالحفل.

وأكد الدكتور عبدالرزاق بني رشيد في تصريح صحافي أن: النادي حريص على تنظيم فعاليات تحظى بإعجاب وتقدير الضيوف الذين يشهدون الاحتفال بهذه المناسبة، وما يتضمنه الاحتفال من فقرات متنوعة إلا أنها في مجملها تحمل روحا واحدة ترسخ قيم الولاء والانتماء لتراث الإمارات وتعظيم مفهوم روح الاتحاد.