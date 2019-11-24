النعيمي والبلوشي يظفران بذهبيتين في بطولة دبي لمحترفي الملاكمة

المصدر: محمد فاضل ـــ دبي

ظفر الملاكمان الإماراتيان: سلطان النعيمي، وفهد البلوشي، أول من أمس، بميداليتين ذهبيتين، خلال مشاركتهما في النسخة الثانية لبطولة «روتاندا تاميل» للمحترفين التي أقيمت في دبي، حيث فاز النعيمي على اللاعب الإندونيسي دينتارونغ أومكراثوك في وزن (63) كيلوغراماً، بعد أقل من دقيقتين، بينما فاز البلوشي على اللاعب الجورجي ساندرو توغوشي (61) كيلوغراماً، في بداية الجولة الثانية، وهي المرة الأولى في تاريخ ملاكمة المحترفين، التي يتمكن فيها لاعبان إماراتيان من تحقيق انتصارين متتاليين في يوم واحد بالبطولة نفسها.

وعبر رئيس الفريق الإماراتي، أحمد صديقي، عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «انضم الملاكمان: سلطان النعيمي، وفهد البلوشي، إلى زميلهما ماجد النقبي الذي سبق له الفوز على أحد الأبطال، خلال النسخة الأولى التي أقيمت في سبتمبر الماضي، وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها ثلاثة ملاكمين مواطنين من التألق والفوز على مستوى المحترفين، والأهم من ذلك أنهم يمثلون مشروعاً كبيراً لأبطال عالميين، لأن رياضة الملاكمة في الإمارات قطعت خطوة كبيرة في عالم الاحتراف، وهو الأمر الذي يتطلب دعماً بكل أنواعه من الجهات المختصة لمواصلة المشروع».

وتابع: «سعداء، أيضاً، لأن البطولة نقلتها قناة ESPN الأميركية، إضافة إلى قناة دبي الرياضية، وعبر (يوتيوب)، ما يعني أن العالم شاهد بطلي الإمارات وبراعتهما في الملاكمة الاحترافية».

وفي شأن متصل، بارك والد الملاكم سلطان النعيمي للأسرة الرياضية الإماراتية الفوز، مؤكداً أنه تحقق بفضل دعاء أبناء الإمارات له، ما قاده إلى الفوز بشكل مبكر.