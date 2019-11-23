المصدر: الامارات اليوم

مولود

احتفل لاعب الوحدة، الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، بقدوم مولوده الجديد، الذي سماه تياغو، وقام بتهنئته عدد كبير من زملائه في النادي، وفريقه السابق الظفرة، وذلك عبر حسابه في «إنستغرام».

غوميز

يغيب محترف الشارقة لاعب الرأس الأخضر، ريكاردو غوميز، عن مباراة الفريق أمام الفجيرة، اليوم، في كأس الخليج العربي، بعد تعرضه للإصابة خلال تدريبات منتخب بلده، ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ودية

يستعد فريق شباب الأهلي للقاء ودي، يجمعه مع النصر السعودي في دبي 28 الجاري، إذ يهدف النادي إلى استغلال فترة توقف الدوري، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة «خليجي 24».