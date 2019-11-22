المصدر: الامارات اليوم

تقليص

طلبت إدارة أحد الأندية من موظفيها، عبر بريد إلكتروني، تقليص استخدام الكهرباء والمياه في الأبنية الإدارية، بعدما لاحظ المسؤولون ارتفاع القيمة الشهرية لفواتير الكهرباء والمياه إلى مستوى 200 ألف درهم.

طلب

طالبت إدارة نادٍ، من دوري الخليج العربي، مدربها بالبحث عن بدائل أخرى، بدلاً من إقامة معسكر خارجي في فترة التوقف الحالية، لارتفاع الكلفة، في الوقت الذي يتمسك فيه المدرب بالمعسكر لعلاج سلبيات المباريات السابقة.

تجاوب

تجاوب مسؤول كبير في اتحاد لعبة جماعية، مع الملاحظات التي أبدتها الأوساط الرياضية بشأن الطريقة التي يدير بها الاتحاد المعني شؤون اللعبة.

موظف

اضطر موظف كبير بأحد أندية المقدمة بالدوري إلى ترك النادي والانتقال للعمل مع نادٍ أصغر، بعدما قامت إدارة ناديه السابق بنقله بشكل مفاجئ من وظيفته الكبيرة.