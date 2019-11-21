بوهندي: «كأس دبي الدولية» بروفة جيدة للأولمبي قبل نهائيات آسيا

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مدير المنتخب الأولمبي لكرة القدم، جمال بوهندي، أن الأبيض حقق مكاسب فنية كثيرة من مشاركته الأخيرة في بطولة كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة، التي أقيمت في دبي وتوج المنتخب بلقبها، مشيراً إلى أن هذه المكاسب تتمثل في معرفة إمكانات اللاعبين، والاستقرار على التشكيلة قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا، وغرس ثقافة الفوز في نفوس اللاعبين، وظهور شخصية المنتخب، ومنح كل اللاعبين الـ29 الموجودين في القائمة الحالية فرصتهم في المشاركة، تمهيداً لتقليصهم إلى 23 لاعباً قبل النهائيات المرتقبة، بجانب أن المنتخب تميز بروح الانسجام بين اللاعبين، واصفاً الفوز بهذه البطولة بأنه بروفة جيدة للمنتخب في المحطة الأخيرة قبل ظهوره المرتقب في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة في تايلاند يناير المقبل، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في اليابان في 2020.

وقال بوهندي، في تصريحات صحافية: «على الرغم من أن المباريات الأربع، التي خاضها المنتخب في هذه البطولة كانت بطابع ودي، فإن المنتخب حقق فوائد كثيرة من هذه المشاركة».

وأضاف: «كل لاعب بالمنتخب قدم نفسه بشكل جيد».

يذكر أن المنتخب الأولمبي خاض أربع مباريات، في البطولة، فاز في ثلاث منها على كلٍّ من: سورية والسعودية وأوزبكستان، وتعادل في واحدة فقط أمام كوريا الجنوبية.

مكاسب المنتخب من البطولة

1- معرفة إمكانات اللاعبين.

2- الاستقرار على التشكيلة الأساسية.

3- غرس ثقافة الفوز في نفوس اللاعبين.

4- ظهور شخصية المنتخب.

5- الفريق تميز بروح الانسجام بين اللاعبين.