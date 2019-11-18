المصدر: الامارات اليوم

صالح

اختارت مجلة الأزياء والموضة «إسكواير» لاعب الوصل والمنتخب الوطني، علي صالح، ضمن قائمة أفضل 10 شخصيات واعدة، من حيث القدرة على التغيير والتطور للأفضل في مجالاتها، وذلك في عددها الصادر الشهر الجاري.

جمهور

تساءل مراقبون عن سبب غياب الجمهور عن حضور مباريات كأس دبي الدولية الودية، المقامة حالياً في دبي، إذ بدت مدرجات البطولة شبه خالية، على الرغم من مشاركة المنتخب الأولمبي في منافستها.

عرض

ذكرت صحيفة «فوتبول ريد» الكولومبية أن الأرجنتيني، جيرمان كانو، تلقى عرضاً للانتقال إلى أحد أندية دوري الخليج العربي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرة إلى أن عقد هداف الدوري الكولومبي ينتهي مع ناديه الحالي إنديبيندينتي ميديلين، في ديسمبر المقبل.