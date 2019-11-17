«طيران الإمارات» تمدد رعاية جولة التنس العالمية «ATP»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات» عن تمديد عقد رعاية بطولة الجولة العالمية ATP خمس سنوات أخرى اعتباراً من 2021. وبصفتها الناقل الرسمي والشريك الرئيس لبطولة الجولة العالمية، ستمدد «طيران الإمارات» التزامها تجاه رياضة التنس حتى عام 2025. وكانت الناقلة ارتبطت مع البطولة عام 2013 كشريك بلاتيني.

وستستمر «طيران الإمارات» بالاستفادة من حقوق التسويق العالمية، ما يتيح وجوداً قوياً للعلامة التجارية للناقلة في بطولة الجولة العالمية عبر 60 بطولة في العالم. وقُدرت أعداد الجماهير التي حضرت المباريات عام 2018 بمليار مشجع، كما أتاحت البطولة لـ«طيران الإمارات» تسليط الضوء على خدماتها المتفوقة في أجنحتها للضيافة. وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، بطرس بطرس، في تصريح صحافي: «لمسنا نجاح شراكتنا مع بطولة الجولة العالمية عبر السنوات، حيث توافقت مع أهداف علامتنا التجارية. وتعد الجولة، التي تتزايد شهرتها عاماً بعد عام، منصة قوية لنا للتواصل مع عملائنا، حيث إننا نسيّر رحلات إلى 30 وجهة تقام فيها بطولات الجولة». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي ورئيس الرابطة الدولية للاعبي التنس المحترفين، كريس كيرمود، في تصريح صحافي: «نتطلع إلى تطوير الشراكة الاستثنائية القائمة، التي تعزز المزايا التي توفرها منصتنا العالمية للناقلة التي تشتهر بدعمها الرياضة في جميع أنحاء العالم».

يذكر أن محفظة «طيران الإمارات» من صفقات رعاية بطولات التنس تضم باقة من أبرز وأشهر الفعاليات والبطولات على أجندة هذه اللعبة، ومنها ثلاث من أصل بطولات غران سلام الأربع الكبرى، وهي بطولة أستراليا المفتوحة، وبطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، وبطولة أميركا المفتوحة.