المصدر: الامارات اليوم

إنفلونزا

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوصل الفحوص الطبية الدورية، بالتعاون مع المستشفى الكندي التخصصي بدبي، بجانب الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، حسب ما ذكر النادي على حسابه الرسمي في «تويتر».

رسوم

شكا نادي دبي لأصحاب الهمم عدم قيام اتحاد لعبة فردية بمد يد العون للاعبي ولاعبات النادي، والمطالبة بسداد رسوم العضوية، والمشاركة في البطولات المحلية، دون مساعدة هذه الفئة على المشاركة في الأنشطة المحلية، ودمجها مع بقية أفراد المجتمع.

تعنيف

عنّف مدرب أحد لاعبيه خلال محاضرة كان يلقيها على الفريق في الأسبوع الماضي، إذ اكتشف أن اللاعب أدخل هاتفه المتحرك إلى داخل القاعة، وكان يبادل أصدقاءه رسائل «واتس أب» أثناء شرح أخطاء الفريق في المباراة الأخيرة بالدوري.

تعهد

ألزم اتحاد لعبة جماعية منتسبيه بكتابة تعهد بعدم تسريب أي معلومات أو أخبار تتعلق بالاتحاد إلى وسائل الإعلام، وهدد بإنهاء خدمات أي موظف يقوم بتسريب أي أخبار خاصة بالاتحاد.