المصدر: الامارات اليوم

ميليسي

نشر لاعب الوحدة، ميليسي، على «إنستغرام»، صورته بقميص الهلال السعودي، معلناً دعمه لفريقه السابق في مباراته أمام أوراوا الياباني، في نهائي أبطال آسيا، قائلاً إن الهلال قادر على حسم اللقب في طوكيو.

لجنة

يدرس اتحاد لعبة جماعية، في أول اجتماع مرتقب له، إجراء تعديلات في لجنة مهمة بالاتحاد المعني، في إطار إعادة هيكلة بعض اللجان، بهدف تفعيل دورها ومنح فرصة لبعض الكفاءات الإدارية للقيام بدورها في تطوير عمل هذه اللجنة.

بطولة

ترك إداري في أحد المنتخبات الأجنبية، التي شاركت في بطولة كبيرة بدبي أخيراً، فريقه أثناء خوضه مباراة مهمة في البطولة، من أجل اللحاق بـ«البوفيه» لتناول وجبة الطعام، دون مراعاة لمتابعة فريقه.