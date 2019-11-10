الياباني اناوا والكرواتية بيترا يفوزان بذهب دوليةالتنس بالفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة





توج رئيس مجلس ادارة نادي الفحيرة الدولي للتنس عبد الغفور بهروزيان اللاعبين الفائزين في دولية التنس في الفجيرة للإعمار تحت 18 سنة ( الفجيرة 2019)، والتي اختتمت امسن، في ملاعب تنس الفجيرة وشارك فيها 132 لاعبا من مختلف دول العالم، بالتعاون بين الاتحادين الدولي والإماراتي للتنس، واشرف عليها المدير الفني لاتحاد التنس التونسي صلاح البراملي ومساعد الحكم العام الدولي العراقي ليث العاني، ومديرة التنس البريطانية سارا.

حيث فاز بكأس المركز الاول لفئة فردي الشباب اللاعب الياباني جيني اناوا بعد فوزه في المباراة النهائية على الباكستاني حذيفة عبد الرحيم بمجموعتين مقابل لاشيء وبواقع (7-6), (7-6).



بينما في فئة فردي البنات فازت الكرواتية بيترا مارسينكو على مواطنتها سارة سفينتج بمجموعتين مقابل لاشيء وبواقع(6-2),(6-2).

وفِي زوجي الشابات فازت الثنائية الكرواتية بيترا وسارا على الروسيتين بولينا وديانا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين وبواقع )6-4), (6-7), (10-7).

وفِي زوجي الشباب فاز الثنائي الياباني اناوا جين والسوري تيام العظمة على الثنائي الهندي روهان وفانيا بمجموعتين مقابل لاشيء وبواقع (6-3), (6-1).

وشهدت البطولة مشاركة اربع لاعبين اماراتتين حالت قوة المنافسات وتصنيف اللاعبين المشاركين دون الوصول للمراحل النهائية بالرغم من تقديمهم لمستويات طيبة.



وبارك عبد الغفور بهروزيان للاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز المتقدمة ومؤكدا ان القائمين على شؤون نادي للفجيرة للتنس سعداء بتواجدهم في البطولة ومشاركتهم متمنيا لمن لم يحالفه الحظ الفوز في البطولات التالية.



بينما قالت اللاعبة الكرواتية بيترا مارسينكو: سعيدة للفوز بالفردي والزوجي الفوز بالفردي والزوجي انه إنجاز جديد يضاف لما تم انجازه في البطولات السابقة مقدمة شكرها للامارات والفجيرة لحسن التنظيم والحفاوة.



واثنى المدير الفني صلاح البراملي على المستوى الفني والتنظيمي للبطولة مؤكدا ان ذلك ليس غريبا على الفجيرة خصوصا وان البطولة الاسيوية رقم 19 واثنى على النقلة النوعية للاعبي الامارات