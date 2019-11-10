«الطيار 60» و«عمان 44» بطلا سباق دبي للتجديف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توج القاربان الطيار 60 وعمان 44، بطلين للشوطين الأول (الأزرق)، والثاني (الأصفر)، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس.

ونجح القارب الطيار 60 لمالكه هزاع محمد المهيري، وبقيادة النوخذة الشاب إبراهيم سلطان المرزوقي، في انتزاع صدارة الشوط الأول، متفوقاً على 20 قارباً آخر، حيث حل ثانياً أساس 39، وفي المركز الثالث جاء القارب مزاحم 70.

وتألق في الشوط الثاني، القارب عمان 44، التابع لوزارة الشؤون الرياضية بسلطنة عمان، وبقيادة النوخذة حميد البحري. وحل ثانياً القارب البحريني الخالدية 54، وثالثاً أدنوك للتكرير 12.

وعقب نهاية منافسات السباق جرت مراسم تتويج الأبطال، بحضور المدير التنفيذي لنادي دبي محمد عبدالله حارب، ومدير إدارة السباقات هزيم القمزي، ومدير الدعم المؤسسي محمد الشامسي، والمقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري بشرطة دبي.