"مساعدة المحتاجين" تتصدر اجتماعات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

شارك اتحاد كرة القدم في اجتماعين عقدهما الاتحاد الآسيوي، خلال الأسبوع المنصرم، الأول للجنة المسؤولية المجتمعية وحضره عمران الجسمي، والثاني للجنة التسويق بحضور يعقوب بن عيسى السركال.

وذكر اتحاد كرة القدم في بيان صحافي أمس: "إن اجتماع لجنة المسؤولية المجتمعية بالاتحاد الآسيوي تطرق إلى دور اللجنة في القيام بمختلف المشاريع من أجل مساعدة الناس المحتاجين وخدمتهم في القارة الصفراء، وعرض الجسمي آخر تطورات العمل الجاري فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية لاتحاد الإمارات لكرة القدم أسوة بباقي أعضاء اللجنة".

وأضاف "ناقشت لجنة التسويق أهم عقود الرعاية للاتحاد القاري الموقعة حديثاً ونظرة عامة للإنجازات التسويقية التي تمت في الفترة الماضية بالتعاون مع الاتحادات الوطنية الأعضاء" .

يذكر أن 11 عضواً يمثلون الكرة الإماراتية في اللجان التابعة للاتحاد الآسيوي: المسابقات، التطوير، المالية، التسويق، الحكام، الفنية، كرة القدم النسائية، الشاطئية والصالات، الطبية، المسؤولية المجتمعية ولجنة تراخيص الأندية.