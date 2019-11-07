المصدر: الامارات اليوم

يوسف

انهالت التهاني على لاعب فريق شباب الأهلي، يوسف جابر، بعد استدعائه إلى قائمة المنتخب الوطني بعد غياب لفترة طويلة، ونشر اللاعب عبر حسابه في «إنستغرام» رسائل التهاني التي وصلته من أصدقائه اللاعبين.

شرط

اشترط نادٍ على اتحاد لعبة جماعية أن يتحمل الأخير نفقات إقامة المنتخب خلال مشاركته في البطولة الدولية التي ينظمها النادي، ما دفع الاتحاد إلى الاعتذار عن المشاركة، رغم أن المنتخب يستعد لبطولة قارية.

إيغور

لاحظ الصحافيون الذين يغطون أنشطة نادي الشارقة شغف اللاعب البرازيلي إيغور كورنادو بتعلّم بعض مفردات اللغة العربية، إذ يحرص على استخدامها في بعض الأحيان، علماً أن إيغور يحظى بحب واحترام الجميع، لبساطته، وأسلوب تعامله.