صالح الشرقي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام

استقبل سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة، الدكتور روفائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ حمد بن صالح الشرقي وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، وذلك بمناسبة استضافة دولة الامارات العربية المتحدة لبطولة العالم لبناء الاجسام والتي تقام في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة واطلع سموه على آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم لبناء الأجسام والفيزيك 2019 التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

ورحب سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي برئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام والوفد المرافق له ، وثمن جهودهم الكبيرة في تنظيم البطولة واستضافة وفود الدول المشاركة، وأكد حرص إمارة الفجيرة على توفير كافة الاحتياجات التي تطلبها البطولة في سبيل الخروج بنسخة متميزة على المستوى العالمي ،وبما يليق بمكانة دولة الامارات في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

واستمع الشيخ صالح بن محمد الشرقي إلى شرح مفصل عما أنجز من تحضيرات للاستضافة منافسات البطولة، كما أطلع على برنامج البطولة وعمل اللجنة التنظيمية وجدول اعمال اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي و الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لبناء الأجسام .. متمنيا النجاح التوفيق لجميع اللجان العاملة في إنجاح البطولة.

من جانبه، شكر الدكتور روفائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام ، سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي على دعمه الدائم للبطولة وإشرافه على عمل اللجنة التنظيمية ، مشيداً بدور إمارة الفجيرة التي اعتادت أن تكون دائماً الوجهة لاستقبال كافة البطولات الرياضية العالمية.