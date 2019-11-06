أبيض الرجبي إلى الأردن للمشاركة في البطولة العربية

المصدر: جوني جبور - دبي

تغادر صباح اليوم بعثة المنتخب الوطني للرجبي للرجال، متجهة إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في البطولة العربية لسباعيات الرجبي، المقامة في الثامن والتاسع من نوفمبر الجاري، وينافس على لقب نسختها الخامسة منتخبات الإمارات ومصر والأردن والسودان وفلسطين والجزائر.

ويترأس بعثة المنتخب رئيس الاتحاد العربي الأمين العام للاتحاد الإماراتي، قيس الظالعي، وتضم 12 لاعباً، يتقدمهم مهند شاكر ووليد سالم وحسن النوبي، ومحمد المرر ويونس البلوشي واحمد موسى، وإبراهيم البلوشي وسعيد المهيري ويوسف لشكري، الذين يملكون خبرات كبيرة في المشاركات الدولية.

وتقام البطولة في دورها التمهيدي بنظام دور المجموعات، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة للدور نصف النهائي.

وفي سياق متصل، تغادر، مساء اليوم، أيضاً، بعثة منتخب الفتيات تحت 18 سنة، للمشاركة في البطولة الدولية المفتوحة للرجبي التي تستضيفها قرغيزستان يومي التاسع و10 نوفمبر الجاري، بمشاركة أربعة منتخبات ممثلة بقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان والإمارات.