المصدر: الامارات اليوم

وعد

لم يفِ مسؤول كبير في جهة رياضية مهمة بوعده للصحافيين بعقد اجتماعات شهرية بهدف تعزيز عملية التواصل، واكتفى منذ توليه المهمة بعقد اجتماع واحد فقط، ثم بات يتشدد في عملية دخول الصحافيين إلى هذه الجهة الرياضية.

وكيل

يروّج وكيل أعمال أحد اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعب، بهدف إغراء أي نادٍ يرغب في الحصول على خدماته على دفع مبالغ مالية أكثر، وكذلك دفع مبلغ الشرط الجزائي المقرر من ناديه الحالي.

مدرب

علمت «الإمارات اليوم» أن رئيس شركة الكرة في أحد الأندية المنافسة على اللقب، تواصل مع وكيل لاعبين، طالباً عدداً من السير الذاتية للمدربين، رغبة في إقالة المدرب الحالي، بسبب عدم الاقتناع بإمكاناته، رغم نجاحه مع الفريق في الموسم الماضي.

تعاقد

وضع البحريني محمد حبيب، المحترف في شباب الأهلي، حداً للمفاوضات التي ربطته مع الشارقة، ضمن استعدادات الأخير للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية، بعد أن فضل تمثيل الوحدة السعودي، في البطولة القارية التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل.