السويدي: الإنجاز الخليجي للاعباتنا ثمرة الدعم السخي من «أم الإمارات»

المصدر: عدنان الغربي وعماد إبراهيم وأمل إسماعيل وياسمين العطار - الكويت

اختتمت بطلات الإمارات النسخة السادسة من دورة رياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي، التي أقيمت في ضيافة الكويت، بحصد 56 ميدالية متنوّعة.

وقالت مديرة الاتحاد النسائي العام رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية رئيسة الوفد الإماراتي، نورة السويدي، إن «الإنجاز الخليجي وتألّق لاعباتنا في الدورة ليس غريباً عن المرأة الإماراتية التي عودتنا على تشريف وطنها في كل المجالات، وهو ثمرة الدعم السخي من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، وإسهامات سموّها العديدة للنهوض بالرياضة النسائية في مختلف مجالاتها».

وقالت أيضاً إن «النقلة النوعية على مستوى النتائج في هذه الدورة تحققت بفضل الاهتمام والمتابعة من القيادة الرشيدة، التي حرصت على تقديم كل الدعم للاعبات المشاركات في الدورة، وتوفير كل الظروف الملائمة على تحقيق أفضل النتائج».

واختتمت الدورة فعالياتها، أول من أمس، بحفل مميز يعكس عبق وتراث مجلس التعاون، بحضور سفير الإمارات لدى الكويت، صقر ناصر الريسي، وعدد من القيادات الرياضية النسائية بمجلس التعاون.

وبنهاية الحفل، قامت الشيخـة نعيمة الأحمد الصباح، بتسليم عَلَم الدورة إلى الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، بمناسبة انتقال مقرّ اللجنة التنظيمية للدورة من الكويت إلى البحرين.

وتصدر منتخب «صاحبات الهمم» منافسات ألعاب القوى بـ30 ميدالية ملوّنة بواقع 19 ذهبية وست فضيات وخمس برونزيات. ويعدّ هذا الإنجاز قياسياً مقارنة بحصاد دورات سابقة، الذي انتقل من خمس ميداليات في الدورة الأولى بالكويت 2008، إلى 56 في الدورة الأخيرة.

الإمارات تستردّ ذهبيتين

استردّت الإمارات ميداليتين ذهبيتين بعد قبول الاحتجاج الذي تقدمت به مديرة الوفد، منى الشامسي، لدى الأمانة العامة للجنة التنظيمية حول عدم احتساب الميداليتين في الترتيب العام.

وتعود الميدالية الأولى للاعبة مهرة الكعبي، في مسابقة رمي القرص، ضمن منافسات ألعاب القوى لأصحاب الهمم، والثانية للاعبة ريم العمودي، في سباق 200م.

«أبيض الصالات» يحتفل بـ «الفضية»

احتفلت لاعبات منتخب كرة الصالات بالحصول على فضية المسابقة، في أول تجربة لهن. وقالت الحارسة نورة المزروعي، في تصريح صحافي: «أمر مميز للغاية أن يتحقق الإنجاز رغم ضيق الوقت وقلة خبرة اللاعبات». من جانبها، قالت أمل وائل إن «المنافسات زرعت داخلهن التحدي لحصد الذهبية في الدورة المقبلة»، معربة عن إعجابها الشديد بالمستوى الفني المرتفع لمنتخبات الكويت والبحرين والسعودية.