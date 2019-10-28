جو ويكس يتقدم 2000 عداء في «نصف ماراثون المدينة مي دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك ما يزيد على 2000 عداء، صباح الجمعة الماضي، في نصف «ماراثون المدينة مي دبي»، الذي أقيم بدعم من مجلس دبي الرياضي في مركز دبي المالي العالمي، الشريك الرسمي لاستضافة الحدث، في إطار فعاليات تحدي دبي للياقة.

توزع المشاركون، الذين قدموا من داخل الدولة وخارجها، على أربع فئات، هي: 21 كم، 10 كم، 5 كم، و2.5 كم، وانطلقت جميع السباقات من أمام «مبنى البوابة» بمركز دبي المالي العالمي، عبر مسار زخر بالعديد من أبرز معالم دبي الشهيرة، بما في ذلك برج خليفة، وأتاح مسار الحدث للعدائين فرصة تسجيل أفضل زمن لهم، نظراً لسهولة الوصول إليه، وطرقاته المنبسطة التي جرى اعتماد قياساتها من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

تميز الحدث بمشاركة مدرب اللياقة البدنية جو ويكس، والمعروف بمدرب الأجسام (ذي بودي كوتش)، حيث قاد التهيئة الحافزة للمشاركين قبل أن يخوض سباق 21 كم، ويعلن إشارة البدء في سباق 2.5 كم للجري المجتمعي، الذي أدرج ضمن الحدث للرياضيين الراغبين في عيش تجربة الماراثون في أجواء ممتعة، إلى جانب الأهل والأصدقاء، ولأولئك الذين يتطلعون لممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني في إطار تحدي 30×30.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول، المتحدث الرسمي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بيمان العوضي، في بيان صحافي: «سُعدنا باستضافة المشاركين والزوار في نصف ماراثون المدينة مي دبي في محيط مركز دبي المالي العالمي، وبصفتنا الشريك الرسمي لاستضافة الحدث، نشكر جميع عملائنا في مجال التجزئة، الذين وجدوا في المركز لتوفير المأكولات والمشروبات الخفيفة المجانية للمتنافسين، فالأجواء كانت حماسية، ونأمل أن يكون الجميع قد استمتعوا بالحدث مثلنا، إذ إن مركز دبي المالي العالمي ليس مكاناً للأعمال فقط، وإنما هو من أبرز الوجهات العصرية وأسلوب الحياة في دبي».

4

فئات شملها

الماراثون، هي:

21 كم، و10 كم،

و5 كم، و2.5 كم.