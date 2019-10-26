المصدر: الامارات اليوم

انتقاد

يدعي لاعب دولي، في أحد الأندية الكبيرة، مساندة خطط الإحلال والتبديل في صفوف المنتخب الوطني أمام وسائل الإعلام، في حين أنه خلف الكاميرات ينتقد عدم مشاركته في المباريات مع الأبيض، معتبراً نفسه أحد لاعبي الخبرة.

«ذبيحة»

دعا مشجعون لفريق عجمان مجلس الإدارة إلى ذبح عجل في أرضية ملعب النادي، بعدما تعرض أكثر من لاعب للإصابة خلال المباراتين الماضيتين بدوري الخليج العربي، خصوصاً أن إصابة المالي دومبيا ووليد اليماحي تسببتا في خسارة الفريق أمام الظفرة والوحدة.. على التوالي.

غياب

يغيب أحد رؤساء شركات كرة القدم في دوري الخليج العربي، بشكل ملحوظ، عن حضور تدريبات فريقه والمباريات الأخيرة، بسبب سوء نتائج الفريق، والانتقادات الأخيرة التي تعرض لها النادي، بسبب التعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمدرب.