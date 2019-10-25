المصدر: الامارات اليوم

إعارة

رفض نادٍ في لعبة جماعية إعارة لاعبه المحترف إلى نادٍ آخر مشارك في بطولة قارية، دون إبداء الأسباب حول عدم الموافقة على عقد الإعارة.

قائمة

ينتظر أن تعلن لجنة الحكام رسمياً عن القائمة الجديدة للحكام الدوليين، وكذلك المرشحون الجدد لنيل الشارة الدولية، علماً أن اللجنة رشحت أحمد درويش ويحيى الملا للقائمة الدولية الجديدة.

عروض

يتوقع أحد أندية المقدمة في دوري الخليج العربي أن تنهال عليه العروض، لطلب خدمات أحد نجومه الأجانب، بعدما ظهر بصورة لافتة، وباتت أندية عدة تسعى للتعاقد معه.

فهد

نشر لاعب النصر السابق فهد حديد، صورة له على «إنستغرام» وهو يخوض حصة تدريبية مع خورفكان في تحدٍّ جديد للاعب الراغب في الحصول على فرصة للعب، خصوصاً بعد التعاقد مع المدرب الصربي غوران الذي حل مكان البرازيلي كاميلي.