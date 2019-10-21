إصابات الركبة تضرب الدوري.. والمتهم الأول «الراحة الطويلة للاعبين»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد رياضيون وأطباء أن إصابات الركبة أصبحت شبحاً يعاني منه الأندية واللاعبون، إذ نشاهد في بداية كل موسم عدداً كبيراً من إصابات الركبة التي يتعرض لها اللاعبون، وتتسبب في خلط أوراق الفرق كثيراً، وغيابات طويلة عن الملاعب تصل في بعض الأحيان إلى سنة كاملة.

وشهدت الجولات الأولى من دوري الخليج العربي تعرض أربعة لاعبين لإصابات الركبة ستبعدهم فترات متفاوتة عن فرقهم، حيث تأكد إصابة لاعبين بالرباط الصليبي ومثلهما بتمدد في أربطة الركبة، وهي أقل من الأصابة الأولى لكنها قد تنهي موسم اللاعب.

وتعرض مدافع الوصل عبدالرحمن علي لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، كما أصيب لاعب خورفكان علي حسين بقطع في الرباط الصليبي، وتعرض لاعب شباب الأهلي ماجد حسن لتمدد في الأربطة الجانبية للقدم، كما تعرض لاعب الجزيرة المهاجم البرازيلي كينو لتمدد فى الرباط الداخلى، ورض عظمي فى الجهة الخارجية من الجهة اليسرى، كما شهدت الجولة الخامسة تعرض لاعب عجمان دومبيا لكسر مضاعف في الساق.

وإصابات الركبة، خصوصاً الرباط الصليبي، ليست مقتصرة على الدوري الإماراتي فقط، إذ تظهر أيضاً بعض الدوريات العربية، مثل الدوري المصري الذي تعرض فيه تسعة لاعبين للرباط الصليبي خلال الجولات الأولى، على عكس الدوريات الأوروبية التي لا نشاهد فيها مثل هذه الحالات بكثرة بسبب النظم العلمية في التدريب والأحمال.

وأوضح الرياضيون لـ«الإمارات اليوم»، أن «الأسباب كثيرة والإصابة مقدرة، وقد يصاب بها أي لاعب لكن يجب الإعداد الجيد، وأن تقوم الأندية بما يتوجب عليها من أجل حماية اللاعبين، ويجب على اللاعبين أنفسهم أن يعلموا أنهم ليسوا ملك أنفسهم فقط، لأنهم لاعبون محترفون وعليهم مسؤولية تجاه ناديهم وجمهورهم.

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